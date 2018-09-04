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İşte İsmail Metin Temel Paşa'nın Kuzey Irak'ta çekilmiş fotoğrafları!

Son YAŞ ile orgeneralliğe terfi eden 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in, 1990'lı yıllarda Kuzey Irak'ta, Barzani ve Talabani arasında yaşanan çatışmada Türk askeri olarak elindeki Kalaşnikofla poz verdiği fotoğrafları ortaya çıktı.

04 Eylül 2018 Salı 08:47
İşte İsmail Metin Temel Paşa'nın Kuzey Irak'ta çekilmiş fotoğrafları!

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını yöneten İsmail Metin Temel, son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında ‘orgeneralliğe’ terfi etmişti. Teğmenlikten başlayarak bir kez hariç sürekli terör olaylarının olduğu bölgelerde görev yapan 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel’in peşmerge kıyafetli fotoğrafları ortaya çıktı.

1990'LARDA KUZEY IRAK'TA ÇEKİLDİ İDDİASI

Sosyal medyada, ‘özel görevde’ çekildiği yazılarak paylaşılan fotoğraflarda Temel Paşa’nın elindeki Kalaşnikof marka piyade tüfeği ve poşusu dikkat çekti.

Vatan Gazetesi'nde yer alan fotoğrafların ise 1990’lı yıllarda çekildiği ifade edildi. Özel Kuvvetler’de de görev alan Temel Paşa’nın, 1994 yılında Barzani ile Talabani arasında Kuzey Irak'ta çıkan çatışmalarda bölgede görev alan Türk askerleri arasında olduğu ifade edildi.

Türkiye’de ilk kez korgeneral rütbesiyle ordu komutanlığı görevini üstlenen Temel Paşa, son seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘apoletlerini sökeceğim’ tartışmasıyla da gündem olmuştu.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 08:47
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