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Biyografi Metin Sitti kimdir? Metin Sitti hangi göreve getirildi?
Biyografi

Metin Sitti kimdir? Metin Sitti hangi göreve getirildi?

Yeniakit Publisher
2023-08-01 23:03:00 -
Metin Sitti kimdir? Metin Sitti hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda 20 üniversiteye rektör ataması gerçekleştiği duyuruldu. Atanan isimlerden biri de Metin Sitti oldu. Peki, Metin Sitti kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Koç Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Sitti atandı. Peki, Metin Sitti kim?

Metin Sitti 29 Temmuz 1970 yılında Kırşehir'de doğdu. Anne ve babası Kayseri doğumlu olduğu için bir süre orada yaşadılar. Sitti, ilkokulu Kayseri'de, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Babası ise Kayseri'nin bir köyünde köy enstitüsünden mezun olup İngilizce öğretmenliği yaptı ve dışardan hukuk okuyarak avukat oldu. Metin Sitti, Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği ve fizik çift anadal eğitimi aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı ve bu sırada TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde CAD/CAM Robotik Bölümü’nde araştırmacı olarak çalıştı. Doktorasını ise Tokyo Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği bölümünde yaptı. Berkeley California Üniversitesi'nde araştırmacı ve eğitmen olarak 3 yıl çalıştıktan sonra Carnegie Mellon Üniversitesi'nde profesör oldu ve görevine hala burada devam ediyor.

 
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