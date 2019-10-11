Metin Şentürk’ten Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin duygulandıran açıklama! Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı ilişkin duygulandıran açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle TSK, Fırat’ın doğusundaki operasyonu başlattı. Barış Pınarı Harekatı olarak isimlendirilen operasyona ünlü sanatçılardan yoğun destek gelmişti. Ünlü sanatçı Metin Şentürk harekata destek vererek duygulandıran açıklamalarda bulundu. ‘Ayağına taş değmesin Mehmedim!’ diyen Metin Şentürk’ün açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Metin Şentürk, ‘Ben engelimden dolayı askerlik yapamadım ama yüreğimle, kalbimle ve dualarımla her zaman askerimizin, milletimizin yanında oldum! Ayağına taş değmesin Mehmedim!’ ifadelerini kullandı.

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