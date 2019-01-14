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Metin Şentürk'ten, AK Parti'li adaya destek

Sanatçı Metin Şentürk, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy'un gözlerini kapatarak engelli parkurunda eşlik etti- Şentürk, etkinlik sonrasında görme engellilerle beraber, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:04
Metin Şentürk'ten, AK Parti'li adaya destek

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Metin Şentürk, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte AK Parti Avcılar Belediye Başkanı adayı İbrahim Ulusoy'un gözlerini kapatarak engelli parkurunda eşlik etti.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, görme engellilerin gündelik hayatta yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek için engelli parkuru oluşturuldu.

Şentürk, çok sayıda görme engellinin de katıldığı etkinlikte Ulusoy'un gözlerini kapatarak, parkura döşenen engellere takılmadan yürüyebilmesi için kendisine eşlik etti.

- "Yerel yöneticilerin, engellilerin sorunlarında yürekleriyle hareket etmeleri lazım"

Etkinliğin, görme engellilerin sorunlarını daha yakından anlayabilmek için önemli olduğunu belirten Şentürk, "Güzel bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin engelliler için daha güzel bir ülke olması için yerel yöneticilerin engellilerin sorunlarında yürekleriyle hareket etmeleri lazım. Kanunlar, yasalar çıkar, revize edilir ama o işin içine kalbinizi koyamazsanız, uygulayamazsınız. Yerel yöneticilerden 31 Mart seçimleri sonrasında bu ülkeyi gözü kapalı yaşanabilir bir hale getirmelerini talep ediyoruz." dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkanı adayı Ulusoy da etkinliğin, yerel yönetimlerin engelliler için daha fazla proje yapmaları için bir örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, "Beyaz Baston Haftası dolayısıyla gönülden bakalım, gönülden görelim diyoruz. Onların dünyalarını anlayalım maksadıyla böyle bir organizasyonu yaptık. Gönülden görebilen ve gönülden zengin bu kardeşlerimizi anlamak için yola çıkacağız. " diye konuştu.

Şentürk, Ulusoy'a parkur boyunca eşlik ettikten sonra etkinliğe katılan görme engellilerle "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:04
  1. Ak Parti Avcılar Belediye Başkanı Adayı İbrahim Ulusoy
  2. Metin Şentürk

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