Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Partili Külünk: 15 Temmuz'un siyasi ayağı onlar!

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti arasında kurulan ittifakın, 15 Temmuz'un siyasi ayağı olduğunu iddia etti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:45
AK Partili Külünk: 15 Temmuz'un siyasi ayağı onlar!

Külünk, FOX TV'de İlker Karagöz'e Çalar Saat'in konuğu oldu. Burada 24 Haziran hakkında değerlendirmelerde bulunan Külünk, muhalefetin kurduğu ittifak için şu iddialarda bulundu:

"Kurdukları backgroundlara bakacaksınız. Hangi temelde buluştuklarına bakacaksınız? Tek temeli var, 15 Temmuz'un siyasi ayağını devam ettirmek. 15 Temmuz'un silahlı kanadının başaramadığını, dördünü bir araya getirerek ittifak üzerinden Türkiye'yi Erdoğansızlaştırmak, Erdoğansız siyaset, Erdoğansız Türkiye hedefine ulaşmak için 15 Temmuz'un devamı olan bir modeldir."

Külün, İlker Karagöz'ün '15 Temmuz'un siyasi ayağı olarak karşı ittifakı mı görüyorsunuz?' sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Hiç tereddütsüz. 15 Temmuz'da silahlı kanadının başaramadıklarını siyasal ittifak üzerinden Türkiye'yi Erdoğansızlaştırmak üzere hareket halindeler."

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:45
  1. Türkiye
  2. AK Parti
  3. Kılıçdaroğlu
  4. metin külünk

YORUM YAZ

  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR52 dk önce
    çok DOĞRU hemen araştırılması lazım,fetönün siyasi ayağıda bitirilmesi lazımki ülkemiz huzura kavuşsun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"AK Parti hayal edilmeyenleri başardı"
  1. "AK Parti hayal edilmeyenleri başardı"
  2. Şok sözler: 'Kadınlar yüz vermezse..
  3. Hurdası bile milyonlarca lira ediyor
  4. Ankara'da sel felaketi! Yaralılar var
  5. Temelli'nin pasaportuna el konuldu!
  6. Milli silahlarımız dünyayı kendi..
  7. İstanbul'da alarm! Yarın bu yollara..
  8. İbrahim Kalın kritik ziyaretlerin..
  9. Çin'den Almanya'ya CHP'yi..
  10. Soğan topladı hayatı karardı!
  11. Soldado'dan kupa değerlendirmesi:..
  12. İstanbul'da sıcak dakikalar: 2 yaralı
  13. Gülmekten kırıldılar! 'Yumurtalar hep..
  14. Gökçek 'Sonucunu çok merak ediyorum'..
  15. CHP'liler harekete geçti: Demirtaş..
  16. İnce’nin taciz dosyasını FETÖ kapattı!
  17. Flaş iddia! Dursun Özbek seçilirse..
  18. Bakan Özlü: CHP'de şans görmüyorum
  19. Doğu Karadeniz'e turist akacak
  20. Perinçek ile Apo el ele!
Kuveyt Türk
Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...