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Metin Kıratlı YÖK üyesi mi oldu? YÖK üyeliklerine atama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine atama gerçekleşti. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı seçildi. Metin Kıratlı kimdir?

23 Kasım 2018 Cuma 10:38
Metin Kıratlı YÖK üyesi mi oldu? YÖK üyeliklerine atama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine atama gerçekleşti. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı seçildi. Metin Kıratlı kimdir?

11 Kasım 1969 yılında Ereğli (Konya)’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini burada tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve Manavgat (Antalya) Hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30/12/2011 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuklu olup, iyi derecede Almanca bilmektedir.

YÖK'ün diğer üyeleri şunlar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK üyeliklerine Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşcu'yu seçti.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:38
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