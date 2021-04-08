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Biyografi Metin Kıratlı kimdir, nerelidir? Metin Kıratlı hangi görevde?
Biyografi

Metin Kıratlı kimdir, nerelidir? Metin Kıratlı hangi görevde?

Metin Kıratlı maaşı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. CHP Milletvekilleri, yaptıkları açıklamalarla AK Parti’nin başarılı politikalarına leke sürüp çamur atmak için zaman zaman bir takım yalan yanlış haberlerle bazı isimlere yönelik kirli algı operasyonu gerçekleştirmekte. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın maaşı üzerinden kara propagandaya imza attı. Peki Metin Kıratlı kimdir, nerelidir? Metin Kıratlı hangi görevde?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 14:53:00 - 2021-04-08 15:00:15
Metin Kıratlı kimdir, nerelidir? Metin Kıratlı hangi görevde?

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın aylık gelirinin 84 bin 702 lira olduğunu yalanını ortaya attı. Yavuzyılmaz, Metin Kıratlı’nın iki kurumda çalıştığı yalanına sarılarak, 

Kıratlı’nın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından 22.906 TL, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olarak da 24 bin lira maaş aldığı iftirasında bulundu. Peki Metin Kıratlı kimdir, nerelidir? Metin Kıratlı hangi görevde?

Metin Kıratlı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı'yı atadı. Peki Metin Kıratlı kimdir?

11 Kasım 1969 yılında Konyanın Ereğli ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini burada tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve Manavgat (Antalya) Hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30/12/2011 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuklu olup, iyi derecede Almanca bilmektedir.

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