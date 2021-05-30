Metin Kıratlı kim? Metin Kıratlı ne iş yapıyor? Metin Kıratlı görevi ne?

Metin Kıratlı kimdir? sorusu bir hayli sorulmakta. Metin Kıratlı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimliği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel daire başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel müdür yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanlığı görevinde bulundu. Peki Metin Kıratlı kimdir, Metin Kıratlı nerelidir?

Metin Kıratlı kimdir?

11 Kasım 1969 yılında Konya - Ereğli’de doğan Metin Kıratlı, ilk, Orta ve Lise öğrenimini burada tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve Manavgat Antalyal'ya) hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimliği, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30/12/2011 yılından 2014 yılına kadar genel müdür olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Metin Kıratlı, evli ve iki çocuklu olup, iyi derecede Almanca bilmektedir.

Metin Kıratlı hangi görevlerde bulundu?