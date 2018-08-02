0553 313 94 23

Metin Kıratlı kimdir? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olan Metin Kıratlı nereli?

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de yeniden yapılandırılıyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı'yı atadı. Peki Metin Kıratlı kimdir? Metin Kıratlı nereli ve kaç yaşında?

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:35
Metin Kıratlı kimdir? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olan Metin Kıratlı nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı'yı atadı. Peki Metin Kıratlı kimdir?

Metin Kıratlı böylece "en yüksek devlet memuru" oldu.  Metin Kıratlı'nın atamasına ilişkin kararname, önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak.

11 Kasım 1969 yılında Ereğli (Konya)’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini burada tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve Manavgat (Antalya) Hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30/12/2011 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuklu olup, iyi derecede Almanca bilmektedir.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:35
  1. Van
  2. Sivas
  3. Konya
  4. Isparta
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. metin kıratlı
  8. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı
  9. metin kıratlı biyografi
  10. metin kıratlı kimdir anfa
  11. cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcısı metin kıratlı kimdir
  12. anfa genel müdürü metin kıratlı kimdir
  13. metin kıratlı nereli
  14. metin kıratlı Kırıkkale
  15. metin kıratlı eşi
  16. metin kıratlı anfa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan 'en yüksek devlet memuru' atamasını yaptı
    1. Erdoğan 'en yüksek devlet memuru'..
    2. Tarihte bir ilk! Ulaştığı değer dudak..
    3. İşte en iyisinin de iyisi
    4. İran'da protesto gösterileri devam..
    5. Amerika'dan bir ülkeye daha yaptırım..
    6. Otomobil refüje çarptı: 4 kişi yaralandı
    7. Metin Kıratlı Cumhurbaşkanlığı İdari..
    8. Al birini vur ötekine! Hepsini..
    9. At kestanesi yağının cilde faydaları..
    10. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin idaresi..
    11. Ankara Garı davasında sanıklar..
    12. Şehriyeli yoğurt çorbası nasıl yapılır?
    13. Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil..
    14. Fırında kaşarlı et sote nasıl yapılır?
    15. İstanbullular dikkat! Bu yollar..
    16. Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?
    17. Sehit bebeğin son görüntüsü yürekleri..
    18. Holding başkanı gözaltına alındı!
    19. Hüseyin Gülerce'den İnce'ye PKK çağrısı!
    20. YAŞ'ta terfi eden komutanların isimleri!
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak