Metin Gürcan kimdir? DEVA Partisi kurucularından eski asker ve güvenlik uzmanı Metin Gürcan gözaltına alındı. Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'siyasi casusluk' nedeniyel evini polisin bastığını duyurdu. Peki Metin Gürcan kimdir? Metin Gürcan kaç yaşında ve nerelidir?

Metin Gürcan kimdir?

Metin Gürcan, 1976 Bozöyük/Bilecik doğumludur. Metin Gürcan, 1998 yılında Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak derece ile mezun oldu. 1998-2014 yılları arası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın değişik birimlerinde çalışan Gürcan, akademik çalışmalarına devam edebilmek maksadıyla zorunlu hizmetini bitirmeyi müteakip 2015 yılı Ocak ayında kendi isteği ile emekli oldu. Gürcan'ın meslek hayatının yaklaşık 8 yıllık bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da çeşitli operasyonel faaliyetler, irtibat ve eğitim görevlerinde geçti.

Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde 'Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı.

Gürcan, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda yazdığı doktora tezini Nisan 2016'da savunarak doktorasını tamamlamıştır. Gürcan bu çalışmasını 2018 yılında 'Opening the Blackbox: Turkish Military Before and After July 15' adıyla kitap olarak bastı.

İngilizce (çok iyi) ve Rusca (orta) bilen Gürcan, 2009 yılında Solomon Asch Conflict Center/ Bryn Mawr College'de ve 2014 ile 2015 yıllarında yılında Oxford Üniversitesi Savaşın Değişen Karakteri (Changing Character of War-CCW) programında misafir araştırmacı olarak çalıştı. Metin Gürcan, Ali Babacan liderliğinde kurulan DEVA Partisi’nde de kuruyu üyelerden biri olmuştur.