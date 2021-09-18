Metin Gürcan hakkındaki iddialara ilişkin 'tekzip' metni yayınladı! Koskoca iki sayda tek bir cevap bulunamadı

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Aydınlık gazetesi, dünkü manşet haberinde, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan'ın şeceresini ortaya koydu. Gürcan, hakkında yazılan,"ABD ile derin ilişkisi, TSK'daki subayları ideolojik olarak tasnif etme girişimi, Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın arasını açma çabası, Ak Parti’yi Vatan Partisi’ne karşı kışkırtma telaşı, HDP'ye olan hayranlığı" gibi iddialara ilişkin bir tekzip metni yayınladı. İki koca sayfayı doludurup altına imzasını atan Gürcan'ın yazısında, hakkındaki iddialara ilişkin tek bir cevap bulunamadı.

"Ben hiçbir zaman ülkeme ihanet etmedim", "subaylık görevimi şerefimle yerine getirdim" gibi ifadeler kullanan Gürcan, iddialara ilişkin hiçbir net açıklama ortaya koyamazken, askerlik kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili kronolojik bilgiler verdi.

Cihat Yaycı'nın 15 Temmmuz'a ilişkin tespitini hedef almıştı

Metin Gürcan, Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın, "15 Temmuz'da, Yunanistan Türkiye'nin batısını 'Megali İdea' çerçevesinde FETÖ'cülerle birlikte resmen işgal edecekti." açıklamasını hedef almıştı.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın videosunu twitter hesabından paylaşan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi emekli Yüzbaşı Metin Gürcan kendisinin komutanı konumundaki Yaycı'yı hedef alarak "Dinledikçe TSK adına kaygılanıyorum! Biz koskoca orduyu kimlere emanet etmişiz? Bir diğer nokta da statü sahibi böyle kişilerden böylesine saçma yorumlar geldikçe 15 Temmuz’un asıl nedenleri, nasıl olduğu ve sonuçlarına dair rasyonel akıl yürütme zorlaşıyor..Yazık!" ifadelerini kullanmıştı.

Bu iddiaya da cevap vermedi!

Öte yandan Cihat Yaycı'nın başkanlığını yaptığı TÜRKDEGS, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi emekli Yüzbaşı Metin Gürcan'ın, Süleymaniye’de Türk karargahını basan Amerikalı askerlere çay partisi verdiğini ve bu nedenle özel kuvvetlerden uzaklaştırıldığını iddia etmişti. Bu olayın ardından yine Amerikalıların devreye girdiğini söyleyen TÜRKDEGS, ödül olarak Gürcan’a yüksek lisans bursu verildiğini ifade etmişti.