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Metin Feyzioğlu'ndan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na tam destek

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Fransa önce Afrika’da yaptığı soykırımın hesabını versin. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bazılarının yüzüne ayna tutmuştur” açıklamasında bulundu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:05
Metin Feyzioğlu'ndan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na tam destek

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Nevşehir’de düzenlenen Orta Anadolu Baro Başkanları toplantısına katılmak üzere kente geldi. Toplantıda konuşan Feyzioğlu, "Fransa önce Afrika’da yaptığı soykırımın hesabını versin" dedi.

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Nevşehir Cappadocia Crowne Plaza otelde Nevşehir Baro Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Orta Anadolu Baro Başkanları toplantısına katılmak üzere kente geldi. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, "Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımızdır ve bazılarının yüzüne ayna tutmuştur" dedi.

"Çavuşoğlu, gerçekleri söylemiştir"

Feyzioğlu, "Çavuşoğlu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımızdır ve gerçekten de anlamak istemese de bazı zihinler gerçekleri söylemiştir. Yani bazılarının yüzüne ayna tutmuştur. Türkiye’ye hiçbir devletin tepeden bakıp soykırım yaptın demeye hakkı yoktur. Onlar Afrika’da yaptıkları soykırımın hesabını versinler. Onlar Türkler soykırıma uğrarken kafalarını başka yere neden çevirdiklerini anlatsınlar. Bosna’daki, Kosova’da etnik temizlikte neredeydi Avrupa onları söylesinler. 1915 ve öncesinde Türkiye’nin son derece haklı gerekçelerle devlete karşı ayaklanmış bir grubu bulundukları yerden Rus Ordusu ile işbirliği yapmasını önlemek için başka bölgelere kaydırmak zorunluluğunu soykırım olarak anlatmasınlar. O günün şartların eğer böyle bir ayaklanma olmasaydı hiç kuşkusuz Osmanlı’da böyle bir tedbir almak zorunda hissetmeyecekti kendisini. İstanbul’da, Ege’de hatta Kayseri’de böyle bir olay olmuş mudur? Rusların nüfus bölgelerinde olan Ermeni ahalisinde provokasyonlara kanıp ayaklanma girişiminde bulunanlarla ilgili Osmanlı Devleti tedbir almak zorunda kalmıştır. Peki, Fransızların Cezayir’de soykırım uygularken gerekçesi nedir? Hangi zorunlulukla Cezayir halkına eziyet etmişlerdir, işkence etmişlerdir. Bıraksınlar bunu bu tamamen başka bir projenin parçasıdır. Türkiye’nin bunlara vereceği en güzel cevap yargısının düzeltmek ve ülkeyi her anlamda refah ve huzur toplumuna dönüştürmektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:05
  1. Ordu
  2. Nevşehir
  3. Kayseri
  4. İstanbul
  5. fransa
  6. çavuşoğlu
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  8. Mevlüt Çavuşoğlu

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