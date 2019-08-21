Baroların hedefindeki Metin Feyzioğlu: Neden karşı çıkıyorsunuz, Kavga mı edelim
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, katıldığı televizyon programında kendine yönelik eleştirilere cevap verdi.21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:14
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber televiyonunda katıldığı canlı yayında kendisini hedef alan barolara tepki gösterdi.
Kavga mı edelim diyalog mu kuralım?
Cumhurbaşkanlığında bulunan Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan adli yıl açılış törenine katılacağını açıklayarak baroların hedef tahtasına oturan Feyzioğlu, "Kavga mı edelim diyalog mu kuralım? Adli yıl açılış törenleri diyaloğun en üst yöntemidir. Oraya el sıkışmak için gidiyoruz, belgesel izlemeye marş okumaya gitmiyoruz." dedi.
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