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Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanlığına aday değilim

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını açıkladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:11
Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanlığına aday değilim

Sabah saatlerinde Muş’a gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Hürriyet Mahallesi’ndeki Muş Baro Başkanlığı hizmet binasının açılışına katıldı. Açılış kurdelesini kesen Feyzioğlu ve bölge baro başkanları, daha sonra hizmet binasını gezdi.
Daha sonra basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Metin Feyzioğlu, seçim olduğu zaman en başta ‘hayırlı olsun’ denilmesi gerektiğini söyledi.

Sandığın demokraside vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Feyzioğlu, "Sandık, demokrasinin vazgeçilmezidir. Tek başına sandığın varlığı demokrasiyi göstermiyor ama sandık olmadan demokrasi olmaz. O bakımdan sandığın ortaya konulacak olması doğrudur, iyidir. Zaman olarak tabi tartışılacaktır toplumda, hazırlanmaya vakit var mıdır, yok mudur, bunlar siyasi partilerin tartışacağı hususlardır. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seçimde ister Cumhurbaşkanlığına talip olsunlar, ister milletvekilliğine talip olsunlar, tüm adaylara ve siyasi partilere buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Türkiye’yi germeyin, Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Çünkü yukarıda siyasetçiler birbirleriyle en ağır şekilde kavga ederken, ezici büyüklükteki bir çoğunluk bundan mutsuz. Türkiye bir nefret ve koşulsuz sevda arasına sıkıştırılmış ve asıl konuları konuşamıyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞINA TALİP OLUNMAZ'

Cumhurbaşkanlığı için aday olmadığını ifade eden Feyzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayır, böyle bir konuşmam, görüşmem de kimseyle yok. Zaten talipte olunmaz. Cumhurbaşkanlığına talip olunmaz. Cumhurbaşkanlığı görevi, size gelir, verilir, talimattır. Bu Türkiye’nin en yüksek makamı, ‘bunu istemiyorum’ demek şımarıklıktır, ‘istiyorum’ demek haddini bilmemektir. Yani çok lüzumsuz bulurum, bu konuda bir yorum yapmayı. Biz Türkiye için nerede olmamız gerekiyorsa oradayız."

Yapılan açıklamaların ardından Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet yemeğe geçti.

Muş Baro Başkanlığının hizmet binası açılış törenine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Muş, Batman, Bitlis, Şırnak, Mardin, Hakkari, Erzurum, Adıyaman ve Bingöl baro başkanları ile avukatlar katıldı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:11
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Muş
  4. Mardin
  5. Hakkari
  6. Erzurum
  7. Bitlis
  8. Bingöl
  9. Adıyaman
  10. metin feyzioğlu
  11. cumhurbaşkanlığı adaylığı
  12. açıklama

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