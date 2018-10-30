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Metin Feyzioğlu: Biz milli davanın neferleriyiz

TBB Başkanı Feyzioğlu, 'Biz, milli davanın neferleriyiz. En önemli şey milli olmaktır. Kendimizi pek süslü sıfatlarla ifade edebiliriz. Sosyal demokrat, milliyetçi, muhafazakar, ne dersek diyelim, milli olmadığımız sürece, bu vatan için yüreğimiz çarpmadığı sürece bu sıfatların üç kuruşluk değeri yoktur' açıklamasını yaptı.

30 Ekim 2018 Salı 20:10
Metin Feyzioğlu: Biz milli davanın neferleriyiz

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Kayseri Barosunca, Kayseri Adalet Sarayı'nda düzenlenen, meslekte 40, 50 ve 60 yaşını dolduran 22 avukata plaket verilmesi törenine katıldı.

"AVUKATLARIN SORUNLARI VAR AMA BUNLAR AŞILABİLİR"

Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, verdikleri mücadelelerin ve başarıların tamamının hukukçuların tuğla üstüne tuğla koyarak inşa ettiği bina sayesinde olduğunu söyledi. Bu sebeple avukatlara minnettar  olduklarını vurgulayan Feyzioğlu, avukatlığın çok derin, büyük sorunları olduğunu ancak bunların hepsinin aşılabileceğini ifade etti.

Hakim ve savcıların kıdeminde düşüş olduğunu belirten Feyzioğlu, şunları dile getirdi:

"2,5, 3 yıl ilk derecede kıdemle şu an çalışmak zorundayız. Hukukçu kalitemizde de maalesef bir düşüş var. Çok açık bir şey ifade edeceğim, neyi tercih edersiniz sevgili meslektaşlarım? Hakim ya da savcı cübbesi giymiş ama dışarıdaki bir istihbarat örgütünün kurdurduğu bir çete reisinden emir ve talimat alan bir mahkemede mi avukatlık yapmak istersiniz? Yoksa, evet, bilgi eksikliği olan, bu bilgi eksikliğini kapatacak olan bir hakimin, savcının olduğu duruşma salonunu mu tercih edersiniz?"

"EN ÖNEMLİ ŞEY MİLLİ OLMAKTIR"

"Bu aslında tartışma götürmez bir soru" ifadesini kullanan Feyzioğlu, tercihin elbette ikinciden yana olması gerektiğine işaret ederek, şöyle dedi:

"Hep birlikte başaracağız. Umutsuz cümleler kurmadan başaracağız. Sorunları tespit edeceğiz ve hepsinin üstünden hep birlikte geleceğiz. Çünkü biz, milli davanın neferleriyiz. En önemli şey milli olmaktır. Kendimizi pek süslü sıfatlarla ifade edebiliriz. Sosyal demokrat, milliyetçi, muhafazakar, ne derseniz diyelim, milli olmadığımız sürece, bu vatan için yüreğimiz çarpmadığı sürece bu sıfatların üç kuruşluk değeri yoktur. Önce vatan ve en vatansever, görevini en iyi yapandır. Biz görevimizi en iyi yapmanın aşkıyla çalışıyoruz. Bunu da sizden öğrendik. Size de layık olmaktır tüm gayemiz. Allah sizlerden razı olsun, Allah büyüklerimizi başımızdan hiç eksik etmesin."

Törende Feyzioğlu ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve Baro Başkanı Cavit Dursun, meslekte 40, 50 ve 60 yaşını dolduran 22 avukata plaketlerini takdim etti. 

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 20:10
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