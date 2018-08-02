0553 313 94 23

Metin Feyzioğlu: ABD'nin yaptırım tehditleri kabul edilemez

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili olarak, "Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkili makamlarının Türkiye'de tutuklu bulunan bir vatandaşlarının salıverilmesi için ülkemize yönelik yayınladıkları tehdit mesajları ve yaptırım tehditleri kabul edilemez" dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:46
Metin Feyzioğlu: ABD'nin yaptırım tehditleri kabul edilemez

Başkan Metin Feyzioğlu, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararı almasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Amerika Birleşik Devletleri’nin yetkili makamlarının Türkiye’de tutuklu bulunan bir vatandaşlarının salıverilmesi için ülkemize yönelik yayınladıkları tehdit mesajları ve yaptırım tehditleri kabul edilemez.  Bu davranışı ile Amerika Birleşik Devletleri, hem uluslararası hukuku hiçe saymakta hem de egemen bir devletin yargısına müdahale etmeye kalkışmaktadır.  Söz konusu davranış, 'hukukun üstünlüğünü tanımayız, üstünlerin hukukunu dayatırız' yaklaşımıdır. Ancak şu bilenmelidir ki; gerçekte 'üstün' olan, hukuktan ve adaletten ayrılmayan, kaba kuvvete başvurmayandır. Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı yetkililer adeta ellerine bir çekiç almışlar ve önlerine çıkan her soruna çivi muamelesi yapmayı dış politika sanmaktadırlar. Bu, ABD için de dünya için de sürdürülemez" dedi.

'YARGIMIZA OLAN GÜVENİMİZ TAMDIR'

Açıklamasında, "Türk yargısı, evrenselleşmiş adil yargılama kurallarına uygun bir yargılama yapacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Böylece  "üstün olan"ın, kaba kuvvet tehdidinde bulunan değil; "hukukun üstünlüğüne saygı duyan" olduğu tüm dünyaya bir kez daha gösterilecektir" diyen Feyzioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri müttefiktir. Bu ittifak, sadece iki ülke için değil, dünya için de önemlidir. İttifakın temeli uluslararası hukukta ve devletlerin egemenlik haklarına karşılıklı olarak saygı göstermesindedir. Giderek akıl dışı bir yöne kaymakta olan bu krizin müttefiklik hukuku içinde ve akılla çözüleceğine inanıyoruz. Bu noktada yargımıza olan güvenimiz tamdır."

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 12:46
  1. fethullah gülen
  2. mersin
  3. öğretmen
  4. tutuklama
  5. türkiye geneli
  6. metin feyzioğlu
  7. abd
  8. yaptırım kararı
  9. tepki

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümrük kapısında patlama!
    1. Gümrük kapısında patlama!
    2. 110 kök Hint keneviri ele geçirildi
    3. Gül hastalığı nasıl geçer?
    4. Veyis Ateş: Süleyman Soylu'ya..
    5. Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    6. Gastriti anlamanın yolları nelerdir?
    7. Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 kişi..
    8. Çin'den savaş çıkaracak açıklama:..
    9. Üniversite tercihlerinde puan mı yoksa..
    10. Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı,..
    11. Dilipak: Önder Sav’ın epey zamandır..
    12. Tuzlu kurabiye tarifleri
    13. Başörtüsü nedeniyle memurluktan..
    14. Ayıların saldırısından elindeki nacak..
    15. Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman?
    16. 4 yaşındaki yeğenine sigara veren dayı..
    17. Medya ve Sanat Akademisi kuruldu
    18. ABD'li komutan Scaparrotti, İncirlik'te
    19. ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2018..
    20. Netanyahu o ülkeye ziyaretini iptal etti
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...