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Metin Doğan: "6 yaşında öğrendiğim cesaretle 15 Temmuz gecesi tankın altına yattım"

FETÖ’nün ihanet kalkışmasında Atatürk Havalimanı’nda tankın altına yatan Metin Doğan, cesareti ilk kez 6 yaşında öğrendiğini ifade ederek, 15 Temmuz gecesinde de aynı cesaretle o tankın altına yattığını dile getirdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
Metin Doğan: "6 yaşında öğrendiğim cesaretle 15 Temmuz gecesi tankın altına yattım"

FETÖ’nün ihanet kalkışmasında Atatürk Havalimanı’nda tankın altına yatan Metin Doğan, cesareti ilk kez 6 yaşında öğrendiğini ifade ederek, 15 Temmuz gecesinde de aynı cesaretle o tankın altına yattığını dile getirdi.


Yıldırım Belediyesi öncülüğünde Kent Konseyi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında "15 Temmuz Milli Birlik Günü" konulu program tertiplendi. Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki programa AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, AK Parti Yıldırım teşkilatı üyeleri, STK’lar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program İstiklal Marşı ardından Kur’an-ı kerim tilaveti ile başlarken açılış konuşmasını Bingöl gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz ise, 15 Temmuz gecesini hatırlatıp, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.


Milletvekili Aydın da, 15 Temmuz gecesinin şuurunu hatırlatarak, bu milletin o gece tanklara, toplara karşı yürüdüğünü ifade etti. Aydın, 15 Temmuz gecesinin bir daha tekerrür etmemesi temennisinde bulunarak şehitlere rahmet diledi.


Protokol konuşmalarının ardından 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. 15 Temmuz’u anlatan klip yayınlandı.


15 Temmuz gecesi kendini tank altına atan Metin Doğan da bir konuşma yaptı. Doğan, hayatından örnekler vererek cesareti ilk kez 6 yaşında öğrendiğini, 15 Temmuz gecesinde de aynı cesaretle o tankın altına yattığını dile getirdi.


Program sonunda çiçek taktimi ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
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