Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala görevden alındı, yerine Metin Çakır getirildi. Peki, Metin Çakır kim?

Metin Çakır kimdir? Metin Çakır görevi?

1970 yılında Ordu-Gölköy’de doğdu. İlkokulu Ordu Gölköy Özlü Köyü İlkokulunda, ortaokulu Ordu Gölköy Damarlı Ortaokulunda ve Liseyi Ordu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı.

1987 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünden 1991 yılında mezun oldu.

1991-2005 yılları arasında, sırasıyla Balıkesir, Ordu, Gümüşhane, Sinop ve Samsun illerinde öğretmen, atölye şefi, müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yaptı.

2005 yılında Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcısı olarak başladı.

2008 yılında Bakanlık Müfettişi, 2011 yılında Milli Eğitim Denetçisi ve 2014 yılında Maarif Müfettişi olarak görevini sürdürdü.

2008 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi Alanında yüksek lisansını (tezli) tamamladı.

2014-2021 yılları arasında Başkanlığımızda Daire Başkanı olarak görev yapan ve bu süreç içerisinde birçok uluslararası projede aktif olarak görev alan Metin ÇAKIR, 08.08.2021 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.