Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen çifti tüfekle katledildi! Konya'da vahşet

Konya’da tam bir vahşet yaşandı. Konya’da akşam saatlerinde maskeli kişiler Metin Büyükşen çiftinin evini bastı. Saldırganlar Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen’i öldürdü. Büşra Büyükşen’e, saldırganlar ellerindeki pompalı tüfeğin dipçiğiyle vurarak yaraladı.

Vahşetin adresi bu kez Konya oldu. KONYA’da eve giren kar maskeli kişi ya da kişiler kapıyı açan Büşra Büyükşen’in (20) kafasına pompalı tüfeğin dipçiğiyle vurduktan sonra annesi Necla (52) ve babası Metin Büyükşen’e (55) ateşe ederek öldürdü. Saldırganlar olaydan sonra kaçarken, Büşra Büyükşen hastaneye kaldırıldı.