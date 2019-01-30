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Darbe sever Metin Akpınar'ın adli kontrol şartı kaldırıldı!

CHP'nin kanalı Halk TV'de katıldıkları programda sarfettiği skandal sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar'la ilgili adli kontrol şartı kaldırıldı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:17
Darbe sever Metin Akpınar'ın adli kontrol şartı kaldırıldı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen "Cumhurbaşkanı'na hakaret", Metin Akpınar ise "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından sevk edildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Soruşturma başlatılan Metin Akpınar, hakkında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

Gezen ve Akpınar ne demişti?

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı darbe ve idam etmekle tehdit etmişti.

Akpınar şu skandal ifadeleri kullanmıştı;

 "Eğer patolojisi yoksa özgür iradesiyle bireylerin geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bizim bu kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala kavga dövüş olmaz biz bu işin içinden çıkarız, ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonları yaşayabilir ama bize yazık olur. Kim Rusya'ya döndüyse, iktidardan gitti. Adnan Menderes de randevu almıştı ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına"

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:17
  1. İstanbul
  2. Müjdat Gezen
  3. Metin Akpınar
  4. darbe
  5. soruşturma
  6. halk tv

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