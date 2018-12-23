Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sahip çıktı! Darbe ve idam tehditlerine Uğur Dündar'dan destek

Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'den idam tehditlerine Uğur Dündar'dan destek açıklaması geldi. Darbe tehdidinde bulunan Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'i "Demokrasi savaşçısı" ilan etti.

23 Aralık 2018 Pazar 20:13
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sahip çıktı! Darbe ve idam tehditlerine Uğur Dündar'dan destek

Uğur Dündar’ın Halk TV’de sunduğu programda Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın skandal sözlerine büyük tepki geldi.

Müjdat Gezen ise “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” ifadesini kullanırken konuklardan Metin Akpınar ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı skandal bir şekilde hedef aldı ve idam ile tehdit etti.Adnan Menderes Rusya ile görüşecekti ihtilal oldu. Süleyman Demirel kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına" ifadelerinin ardından Metin Akpınar'a yönelik soruşturma başlatıldı.

Uğur Dündar'dan destek açıklaması

Metin Akpınar'a verilen tepkilerin ardından skandala Uğur Dündar sahip çıktı. Hesabından destek açıklaması yapan Dündar, "Metin Akpınar son Halk Arenası'nda 'Seçimde kazanan başım üstüne' diyen demokrasi sevdalısı, Müjdat Gezen ise, darbeciler tarafından zincirlenerek zindana atıldığında bile düşünce özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam etmiş demokrasi savaşcısı büyük sanatçılardır." paylaşımında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 20:13
  1. Metin Akpınar
  2. Uğur Dündar
  3. Halk TV
  4. Müjdat Gezen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    3. Maçın ardından
    4. Trump: "(Erdoğan'la) DEAŞ'ı,..
    5. Çöpten topladıkları atıklarla konser..
    6. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sahip..
    7. Bakan Soylu, Kocaeli'de
    8. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı..
    9. Diasporadaki Filistinliler İsrail'e..
    10. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    11. Makedonya'da Atatürk anıtının açılışı..
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    14. 5 keçiyi çalan 2 şüpheli jandarma..
    15. Mısır yönetimine "gözaltındaki..
    16. Sulama kanalına uçan otomobilde ölü..
    17. Kral Selman'ın üvey ağabeyi son..
    18. "Kamp Liderliği Eğitimi" başvuruları..
    19. Eğlence mekanında ruhsatsız silahlar..
    20. Fethiye'de uyuşturucu operasyonu
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek