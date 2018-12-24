Metin Akpınar tutuklandı mı?

Halk TV’de Halk Arenası programında “Belki liderin ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı sonları yaşayabilir ama bize yazık olur.” Diyerek seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı idamla tehdit eden sözde sanatçı Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında 'pezevenk' Müjdat Gezen ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı idam etmekle tehdit eden Metin Akpınar polis eşiliğinde adliyeye götürüldü. Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından tek başına dışarıya çıkan Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Metin Akpınar adliyede ifadesi alınacak. İfadesinin alınması sonrası Akpınar'ın tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilecek.

“Savunmaları alınmak üzere savcılığa davet edildi”

Metin Akpınar'ın skandal açıklaması sonrası savcılık açıklamada bulunarak, "Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

“Lideri ayağından asarlar”

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadelerini kulanmıştı.

DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bedelini ödeyecekler. Şimdi git bunun bedelini öde" açıklamasında bulunmuştu.

Metin Akpınar, 2 Kasım 1941 yılında, İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Nadide Hanım, babası Mustafa Bey’dir. Pertevniyal Lisesi'nde eğitimi tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’yle Edebiyat Fakültesi'nde okudu.

Sahneye ilk kez ortaöğrenimi sırasında çıkan Metin Akpınar, o senelerde çeşitli amatör topluluklarda çalıştı. Yeşil Sahnede İşler Karıştı, On Küçük Yaramaz ve Yağmurcu adlı oyunlarda rol aldı. MTTB Birlik Tiyatrosunu yönetti ve Karaların Memetleri, Kulaktan Kulağa, Antigone adlı oyunlarda oynadı. 1964 yılında Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparımla ilk oyununa imza atan Akpınar, aynı tiyatroda Ben Devletim ve Hababam Sınıfı oyunlarında da rol aldı. 1966 yılında Zeki Alaysa ile Gen-Ar Tiyatrosunda bir grup oluşturdu. 1967 yılında Haldun Taner’in öncülüğünde Ahmet Gülhan ve Zeki Alaysa ile birlikte, ülkemizin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare’yi kurdu.

Devekuşu Kabare’nin tüm oyunlarında oyuncu olarak görev aldı; bazı oyunların yönetmenliğini de yaptı. Aynı zamanda Devekuşu Kabare’nin idari müdürlük görevini de sürdürdü.

1972 Yılında, Tatlı Dillim filmi ile sinema hayatına başladı. Birçok filme de imza atan Akpınar, Zeki Alasya ile ikili oluşturarak, yıllarca birçok oyun, film ve televizyon programında toplumsal içerikli mesajlar veren rollerde seyirci karşısına çıktı. 1999’da, yönetmenliğini Sinan Çetin’in yaptığı Propaganda filminden sonra, farklı rollerde oynayacağını açıklayarak dram aktörlüğünü denedi.

OYUNLARINDAN SEÇMELER: Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Vatan Kurtaran Şaban, Astronot Niyazi, Ha Bu Diyar, Haneler, Keşanlı Ali Destanı, Aşk Olsun, Deliler, Geceler, Yasaklar, Beyoğlu Beyoğlu, Reklâmlar, Dün Bugün…

FİLMLERİNDEN SEÇMELER: Papatyam (2009), Eve Giden Yol 1914 (2006), Kısık Ateşte 15 Dakika (2006), Amerikalılar Karadeniz’de 2 (2006), Döngel Kerhanesi (2006), Çat Kapı (2005), Eğreti Gelin (2004), Lorkestra (2002), Rus Gelin (2002), Güler misin Ağlar mısın? (2000), Abuzer Kadayıf (2000), Baykuşların Saltanatı (2000), Güle Güle (1999), Propaganda (1999), Yerim Seni (1998), Biz Bize Benzeriz Biz Bize Benzeriz (1992), Namus Düşmanı (1986), Patron Duymasın (1985), Yanlış Numara (1985), Davetsiz Misafir (1983), Dönme Dolap (1983 ), Baş Belası (1982), Şaka Yapma (1981), Vay Başımıza Gelenler (1979), Köşe Kapmaca (1979), Petrol Kralları (1978 ), Cafer'in Çilesi (1978 ), Sivri Akıllılar (1977 ), Aslan Bacanak (1977 ), Hasip İle Nasip ( 1976 ), Her Gönülde Bir Aslan Yatar ( 1976 ), Nereye Bakıyor Bu Adamlar? (1976), Güler Misin Ağlar Mısın? (1975), Nereden Çıktı Bu Velet? (1975 ), Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (1975), Hasret ( 1974 ), Mirasyediler (1974 ), Mavi Boncuk (1974 ), Köyden İndim Şehire (1974), Salak Milyoner (1974 ), Oh Olsun (1973), Canım Kardeşim ( 1973 ), Yalancı Yârim (1973 ), Tatlı Dillim (1972)…

TELEVİZYON DİZİLERİ: Hastane (1993 ), Papatyam (2009 )

ÖDÜLLERİ: “Devlet Sanatçısı”, T.C.Kültür Bakanlığı, 1998¸”En İyi Sinema Filmi Erkek Oyuncusu”, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD), 2000; “Mizaha Emek Verenlere Saygı”, Özel Doğuş Okulları, 2002; “Tiyatroya Destek Yılı Özel Ödülü”, 34.Altın Kelebek TV Yıldızları Yarışması, 2007; “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, 20. Uluslararası Kâtibim Kültür ve Sanat Şenliği, 3.İsmail Dümbüllü Ödülleri, Üsküdar Belediyesi, 2008; “Altın Mikrofon ve Altın Kamera Ödülü”, TRTEMDER, 2009; “Yılın Esnaf Sanatçısı”, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), 2009.