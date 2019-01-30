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Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme!

Halk Tv'de Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit etmesi nedeniyle soruşturma başlatılan Metin Akpınar hakkında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:35
Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme!

Katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılan Metin Akpınar, hakkında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen "Cumhurbaşkanı'na hakaret", Metin Akpınar ise "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından sevk edildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Daha önce de Müjdat Gezen hakkında verilen adli kontrol kararı kaldırılmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:35
  1. İstanbul
  2. Metin Akpınar

YORUM YAZ

  • DavutDavut5 dk önce
    heriften bir de özür dileyin de olsun bitsin
  • uyan tcuyan tc20 dk önce
    yakında adaleşimiz madalya bile takar akpınara. paran kadar adaleş işte tc adaleşi budur. akp ne iş yapar 25 kuruşluk naylon parti

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