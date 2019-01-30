Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme! Halk Tv'de Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit etmesi nedeniyle soruşturma başlatılan Metin Akpınar hakkında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

Katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılan Metin Akpınar, hakkında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı. Ne olmuştu? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen "Cumhurbaşkanı'na hakaret", Metin Akpınar ise "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından sevk edildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı. Daha önce de Müjdat Gezen hakkında verilen adli kontrol kararı kaldırılmıştı.

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