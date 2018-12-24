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Şimdi hesap verme zamanı! Akpınar ve Gezen adliyeye götürüldü

Halk Tv'de yayınlanan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'öldürmekle' tehdit eden Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:17

Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında 'pezevenk' Müjdat Gezen ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı idam etmekle tehdit eden Metin Akpınar polis eşiliğinde adliyeye götürüldü. Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi.

Polislerin içeriye girmesini ardından tek başına dışarıya çıkan Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:17
  1. Metin Akpınar
  2. adliye
  3. Müjdat Gezen

YORUM YAZ

  • KarthoırozKarthoıroz14 dk önce
    Herkes zehirini akıtıp rahatlıyor... Hukukçular son sözü söyler siz rahatlamaya devam.
  • Kocasolak Kocasolak 16 dk önce
    Hülya adıyla “ ileri demokrasi “ yazmış olan örr.. bu. Sen gel Danimarka’da aynı lafı et de göreyim, sen demokrasiden ne anlarsın 
  • hülyahülya20 dk önce
    hatta o televizyon binasını yıkıp yerine karpuz ekin.değil mi mustafa bey?
  • nuhnuh28 dk önce
    na..ssuz k.firler
  • MustafaMustafa29 dk önce
    Amerika yı düşman ilan edip her seçim ekmeğini yediniz.CHP ve Kılıçdaroğlu ezeli düşman onun da her seçim ekmeğini yendiniz.Yeni şeytan: Fatih portakal Metin AkpınarÇok küçük ve çapsız düşmanlar Ağır sıklet boks şampiyonunun karşısındaamatör boksör.Seçim stratejinizi bir daha gözden geçirseniz iyi olur
  • mlymmlym40 dk önce
    Savcının karşısında Kesin Kıvıracak.
  • ataata45 dk önce
    yaa bi de içeri atıp bi 15 gün ceza alsa bak şeker gibi oluyor mu olmuyor mu??? fazla değil. ama gerçek cezası 4 yıldan az değildir de..
  • hülyahülya46 dk önce
    ileri demokrasi
  • misafirmisafir50 dk önce
    Ne hesabi....Allahtan korkun...Ilahi adalet var.
  • PesPes57 dk önce
    Ne olacak? Çay kave eşliğinde kakara kikire sohbet, ardından serbest kalacak. Avukatlar ordusu da bunu yayın yapanlara dava açacaklarmış... pes ki pes. Zindanlarda sürünmelerilazım, bizlerin de gazımız alınmış olacak.
  • nocturnalnocturnal59 dk önce
    Keşke sayın savcılarımız satıştay raporlarıyla kanıtlanmış soygunlara karşı da böyle cesur ve hızlı reaksiyon verebilse...
  • müslümmüslüm1 sa önce
    kına yakın
  • ihsanihsan1 sa önce
    alkolik bunak sen kimsin sanat diyye senelerce gayrimililiği bize yuturdun türl islam düşmanı dış güçlerin ajanı
  • MustfaMustfa1 sa önce
    Kesin kafasını.Reise yan bakmak neymiş ögrensin.konuştuğu televizyonu da kapatın.o televizyonu seyredenlerin de atın hapse ya da hepsini kurşuna dizin .Hem nüfus azalır milli gelir artar.
  • cccccc1 sa önce
    Öyle ekran karşısında salvo atmaya benzemez... Sahtekar seni yıllardır milletin sırtından geçindiniz. Şimdi o ekmeğini yediğiniz millete hainlik edip Milletin seçilmiş Devlet Başkanına kafa mı tutuyorsunuz.Davul derisi gibi gerdireceksin ibret için bakalım bir kişi daha cesaret edebilir mi.
  • Hacı dayıHacı dayı1 sa önce
    eğer sen sorguya gidiyorsun diye bütün cehape liler altlarına doldurmuş tur ,,,En azından içine buz gibi su inmiştir,,,,Beter olun le...
  • hüs coşhüs coş1 sa önce
    onlar hesap vermezler hesap sorarlar. çünkü onlar kamalist , çünkü onlar halkın üstüdedir.onların her yaptıkları düşünce özgürlüğüne girer. müjdat sürekli hakaret eder düşünce özgürlügüne girer. cumhur başkanını asmak düşünce özgürlüğüdür. uygun fırsat ellerine geçmedi. ifadeleri alınıp serbestsiniz denecektir. onlar cumhur başkanına söverken dündarın agzı kulaklarına varmıştır.
  • sukrusukru1 sa önce
    Şimdi birkaç kıvrak figür yapar ve bırakılır.
  • DAVUTDAVUT1 sa önce
    sırası geldiğinde herkes hesap verecek
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK1 sa önce
    Haişte şimdi KABERA başlıyor canım....A ben tiyatro zannedip kıvırma tamam canım...
  • İlhami babaİlhami baba1 sa önce
    Bu dinazor inşanlah hak ettiği kodese tıkılır bu ahlaktan yoksun utanmaz kendini bir b.k sanan terbiye yoksunu dinazor
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Metin Akpınar kullanıldığını fark edemeyecek kadar akli melekelerini yitirmiş bir bunak... bu mahluku ifadeye çağırmak kullanılma sebebini meşrulaştırır kinlerinde gebersinler
  • ZekiZeki1 sa önce
    Hadi bakalım, ülkede adalet varsa eğer, elini kolunu sallayarak çıkmaması lazım. Türk milletine hakaretten, Başkanı tehditten ve de halkı tahrik ve kine sevketmekten cezaevine atılmalı.

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