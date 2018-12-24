Şimdi hesap verme zamanı! Akpınar ve Gezen adliyeye götürüldü
Halk Tv'de yayınlanan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'öldürmekle' tehdit eden Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi.24 Aralık 2018 Pazartesi 10:17
Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında 'pezevenk' Müjdat Gezen ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı idam etmekle tehdit eden Metin Akpınar polis eşiliğinde adliyeye götürüldü. Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi.
Polislerin içeriye girmesini ardından tek başına dışarıya çıkan Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
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