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Metin Akpınar hakkındaki soruşturma

Oyuncu Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye getirildi

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:28
Metin Akpınar hakkındaki soruşturma

Oyuncu Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye geldi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf ettiği ve tepki çeken sözleri üzerine Akpınar hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri, savcılığının ifadeye vermeye çağırması üzerine Akpınar'ın evine gitti.

Sivil ekip otosuna bindirilen Akpınar, polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Akpınar, basın mensuplarının soruları üzerine, savcılık ifadesinden sonra açıklama yapacağını söyledi.

Akpınar, daha sonra, ifade işlemleri için savcılığın bulunduğu bölüme geçti.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:28
  1. İstanbul
  2. Metin Akpınar
  3. Soruşturma

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