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Metin Akpınar hakkında soruşturma

Halk TV'de Başkan Erdoğan için kullandığı skandal ifadelerin ardından Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı.

23 Aralık 2018 Pazar 15:53
Metin Akpınar hakkında soruşturma

Gerici yobazların elinde kalan son kanal tetikçi Halk TV'de, Uğur Dündar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Müslümanlara saldırmak için televizyona çıkardığı Müjdat Gezen ile Metin Akpınar, küstah sözlerle Cumhurbaşkanına yüklenmişti. 

"Ayağından asarlar..." 

Sözde sanatçı Metin Akpınar, Erdoğan için, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" demiş, adeta teröristleri aratmamıştı. 

Soruşturma başlatıldı

Skandal sözlerin ardından Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı. 

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Erdoğan'a küstah sözler

Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:53
  1. Metin Akpınar
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. soruşturma

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