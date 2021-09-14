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Biyografi Metin Akbaş kimdir? TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Metin Akbaş kimdir? TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş hangi görevlerde bulundu?

Son dakika haberi: TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik istifa etti. Abdülkerim Murat Atik’in yerine TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş oldu. Peki Metin Akbaş kimdir? TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-09-14 12:14:00 - 2021-09-14 12:14:50
Metin Akbaş kimdir? TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş hangi görevlerde bulundu?

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) üyelerinden olan Metin Akbaş, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdür Yardımcılığı görevi yaptı. Akbaş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenmişti.

 

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