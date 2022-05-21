Metin Akbaş kimdir? İstanbul İl Müftü Yardımcısı Metin Akbaş nereli?

1991 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli kademelerde görev alan ve son olarak İstanbul Şile İlçe Müftüsü iken İstanbul İl Müftü Yardımcılığına atanan Metin Akbaş, görevine başladı.

Metin Akbaş kimdir?

1970 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi’nden sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Töre ve Ahlak” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

1991 yılında Ankara’da İmam-Hatip olarak göreve başlayan Metin Akbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri Eğitim Merkezi’nde İhtisas Kursunu bitirdi. Ardından sırasıyla Erzincan Refahiye’de vaiz, Ordu Mesudiye ve Sivas Altınyayla ilçelerinde İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.

Metin Akbaş, Filibe Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Koordinatörü olarak yurt dışında bulundu. Yurtdışı görevinin ardından İzmir Beydağ İlçe Müftüsü ve İzmir İl Müftü yardımcısı olarak görev yapan Akbaş, Şile İlçe Müftüsü olarak görevini yürütürken İstanbul İl Müftü yardımcısı olarak atandı. Metin Akbaş, evli ve iki çocuk babasıdır.