Metil alkolden görme kabiliyetini kaybeden Erol Adaber: "Dünyam karardı"

Adana’da 2017 yılında metil alkol zehirlenmesinden dolayı görme kabiliyetini yüzde 94 oranında kaybeden iş adamı Erol Adaber, son zamanlarda artan sahte içki vakaları konusunda yetkililerden daha duyarlı olmalarını istedi. Adaber, “İçen insanlar da ucuzluğuna aldanmasınlar. Parandan vazgeçeceksin, hayatından vazgeçmeyeceksin. Göz kaybetmek para kaybetmek gibi kolay bir şey değil” dedi.

Mersin’de başlayan ve Adana’da devam eden sahte içki zehirlenmesinden dolayı ölü sayısı 12’ye yükselirken, çok sayıda kişi de görme kaybına uğradı. Çok az miktarının dahi ölüme ve kalıcı görme bozukluklarına yol açtığı metil alkolden üretilen içkiler, bundan önce de ülke genelinde vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi.

Adana’da 2017 yılının Ocak ayında arkadaşlarıyla birlikte ucuz olduğu için aldıkları kaçak içkiyi tüketen 58 yaşındaki iş adamı Erol Adaber, 30 saat sonra rahatsızlandı. Durumu çocuklarına bildiren Adaber’e gittiği hastanede alkol zehirlenmesi teşhisi kondu. Hemen diyalize bağlanan Adaber, 4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Adaber bu sırada görme kabiliyetini yüzde 94 oranında kaybetti.

Adeta dünyası kararan ve yardımla hayatını sürdüren Adaber için hayat daha da zor bir hal almaya başladı. Tek başına bir yerden bir yere gidemeyen Adaber, bu olayın ardından bir daha alkol içmediğini ve kimseye de başta kaçak olmak üzere içki içmemesini önerdiğini ifade etti.

“Işık görmeden yaşamaya çalışıyorum”

Görme kaybının giderilmesi için çok çaba sarf ettiğini, ülkenin birçok iline giderek tedavi aradığını anlatan Adaber, “Göz kaybetmek para kaybetmek gibi kolay bir şey değil. Başlarda geçer diye bekledim ancak her geçen gün daha çok karanlık olmaya başladı. Rengi bırak, hiçbir ışık göremeden yaşamaya çalışıyorum” dedi.

“Yetkililer bu konuda daha duyarlı olmalı”

Son zamanlarda özellikle Adana ve Mersin’de yaşanan metil alkol zehirlenmesi vakalarına yönelik yetkililerin önlem almaması durumunda daha fazla can kaybının yaşanacağını belirten Adaber, “Çok mutsuzum, iki gözüm görmüyor. Halimden belli değil mi? Tek başıma bir insan değilim. Koluma biri girmezse yolumu bulamıyorum. İçen insanlar da ucuzluğuna aldanmasınlar. Parandan vazgeçeceksin, hayatından vazgeçmeyeceksin. Çünkü bir şeyi görürsen güzeldir. Görmezsen hiçbir şey güzel değildir. Lütfen yetkililer bu konuda daha duyarlı olsunlar” diye konuştu.