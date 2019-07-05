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METİK ve MIP’ten, Sevgi Evlerinde kalan çocuklara tenis eğitimi

Mersin Tenis İhtisas Kulübü’nde (METİK), Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.

05 Temmuz 2019 Cuma 18:03
METİK ve MIP’ten, Sevgi Evlerinde kalan çocuklara tenis eğitimi

Mersin Tenis İhtisas Kulübü’nde (METİK), Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) ile ortak yürütülen ’Sevgi Evleri Tenis Eğitim Projesi’ tüm hızıyla devam ediyor.


METİK kortlarında devam eden ’Sevgi Evleri Tenis Eğitim Projesi’ çerçevesinde METİK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atakan ve MIP Halkla İlişkiler Müdürü Sevda Onbaşlı, çocuklarla bir araya gelerek bol bol sohbet ettiler.


METİK Başkanı Atakan, burada yaptığı açıklamada, “Şampiyon Tenisçi Mersin’den” sloganıyla MIP işbirliği ile 17 Temmuz 2017’de başlattıkları Tenis Eğitim Projesinin 3’üncü yılını bugün yeniden başlattıklarını söyledi. Atakan, “2017 yılında Sevgi Evlerinden 8-12 yaş grubunda 12 erkek oyuncu tespit ederek başlattığımız projemizi, yaklaşık 1 yıl sonra 25 Mayıs 2018’de ise yine 8-12 yaş grubunda 8 kız oyuncumuzu da bu projemize dahil ederek, daha kapsamlı hale getirdik ve hedefimizi büyüttük. Başarılı geçen iki yılın ardından bugün toplam 18 sporcu çocuğumuzla Tenis Eğitim Projemizin meyvelerini yakın zamanda alacağımız inancıyla yeniden toplanmış bulunuyoruz” dedi.



“Sporcularımızın malzeme ve diğer ihtiyaçları MIP tarafından karşılanıyor”


Bu sporcuların malzeme ve diğer ihtiyaçlarının bir yıl boyunca MIP tarafından karşılandığını belirten Atakan, “Haftada 3 saat tenis eğitimleri de Kulübümüz bünyesinde hizmet veren Mersin Tenis Akademisi antrenörleri tarafından verilmektedir. Ülkemize ve şehrimize dünyaca ünlü bir tenisçi kazandırma amaçlı hazırlanmış olan bu projenin asıl amacı, sporcularımızın sponsor katkıları ile kulübümüzde ve şehrimizde yollarına devam edebilmesidir. Kulübümüz tarafından daha önce birçok başarılı sporcu yetiştirilmiş, ancak bu çocuklarımız maddi olanakları olmadığından tenisten uzaklaşmış ya da lisanslarını başka şehirlerdeki kulüplere taşımışlardır. Bu da şehrimiz ve kulübümüz için büyük kayıp olmuştur. Ama sponsorlarımızın destekleri sayesinde bunu tersine çevirerek, şehrimiz ve kulübümüz adına milli takıma oyuncu yetiştireceğimize inancımız tamdır. Bu anlamda şehrimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlara sizlerin aracılığı ile kulübümüze ve sporcularımıza sponsor olarak destek olmaları için çağrı yapıyoruz. Mersin Sevgi Evleri ile geçmişte yaptığımız eğitimin daha kapsamlı olarak yapılması konusunda işbirliği sağladık. ‘Şampiyon Tenisçi Mersin’den projemizi gelecek günlerde ilköğretim okullarından altyapımız için seçeceğimiz çocuklarımızla daha da geliştireceğiz. Projemize ve kulübümüze destek veren başta Mersin Uluslararası Liman İşletmelerine ve tüm kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:03
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