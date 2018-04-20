METİ timleri ele geçirdi: Tam 19 bin adet...
Teröristlerin okulları bile eylemlerine alet ettiğini açıklayan TSK, "METİ timlerince Afrin ilçe merkezindeki okul binasında yapılan aramada EYP yapımında ve telsizlerde kullanılan 19.000 adet pil bulundu." ifadelerine yer verildi.20 Nisan 2018 Cuma 20:59
TSK'dan yapılan açıklamada, "Teröristler okulları bile eylemlerine alet ettiği anlaşıldı. METİ timlerince Afrin ilçe merkezindeki okul binasında yapılan aramada EYP yapımında ve telsizlerde kullanılan 19.000 adet pil bulundu." denildi.
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