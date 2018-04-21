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TSK Afrin'de buldu! Tam 19 bin tane

Afrin'de kontrolü sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri "METİ timlerince Afrin ilçe merkezindeki okul binasında yapılan aramada EYP yapımında ve telsizlerde kullanılan 19.000 adet pil bulundu." ifadelerine yer verildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 08:30
TSK Afrin'de buldu! Tam 19 bin tane

TSK'dan yapılan açıklamada, "Teröristler okulları bile eylemlerine alet ettiği anlaşıldı. METİ timlerince Afrin ilçe merkezindeki okul binasında yapılan aramada EYP yapımında ve telsizlerde kullanılan 19.000 adet pil bulundu." denildi.



Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bölgedeki mayın temizleme çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 08:30
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Afrin

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