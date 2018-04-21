TSK Afrin'de buldu! Tam 19 bin tane

TSK'dan yapılan açıklamada, "Teröristler okulları bile eylemlerine alet ettiği anlaşıldı. METİ timlerince Afrin ilçe merkezindeki okul binasında yapılan aramada EYP yapımında ve telsizlerde kullanılan 19.000 adet pil bulundu." denildi.







Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bölgedeki mayın temizleme çalışmaları devam ediyor.