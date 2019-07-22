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Meteris Meydanı yeni görüntüsüyle beğeni topladı

Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile yenilenen Meteris Meydanı Nevşehirlilerin beğenisini topladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:03
Meteris Meydanı yeni görüntüsüyle beğeni topladı

Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile yenilenen Meteris Meydanı Nevşehirlilerin beğenisini topladı.


Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay başlatılan proje ile Lale Caddesi üzerinde yer alan ve araç ve yaya trafiğinin en yoğun yaşandığı merkezlerden biri olan Meteris meydanının çehresi değişti. Proje kapsamında Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 50 yıllık alt yapısı tamamen yenilenen, daha önce olmayan yağmur suyu hattı oluşturulan Meteris Meydanı’nda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaya kaldırımları yenilendi ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.


Ekiplerin gece gündüz yoğun bir mesai harcayarak gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından meydana çiçek ve süs bitkileri dikildi. Adeta bir çiçek bahçesine döndürülen Meteris Meydanı konulan süs havuzu ve köprü ile de estetik gir görünüm kazandı.


Meteris Meydanın da bulunan alçak ve yüksek gerilim hatları da yer altına alınırken yapılan düzenlemeler ile birlikte yaya ve araç trafiği daha akıcı bir hale geldi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:03
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