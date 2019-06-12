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Meteris meydanı kavşağı altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları dolayısıyla Meteris Meydanı Kavşağı, 13 Haziran Perşembe (yarın) gün boyu trafiğe kapatılacak.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:08
Meteris meydanı kavşağı altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları dolayısıyla Meteris Meydanı Kavşağı, 13 Haziran Perşembe (yarın) gün boyu trafiğe kapatılacak.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Meteris Meydanı’nda Nevşehir Belediyesi’nin yanı sıra MEDAŞ, Türk Telekom ve Kapadokya Doğalgaz A.Ş tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı çalışmaları dolayısıyla, Meteris Meydanı Kavşağının 13 Haziran 2019 Perşembe günü sabah saat 08.00’dan itibaren gün boyu araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Tüm ekiplerin yoğun bir mesai harcayarak gerçekleştireceği çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği çalışmalar nedeniyle Okul Sokak, Sahil Sokak, Lise Caddesi, Mustafa Parmaksız Caddesi ve Naryolu Sokak’ta altyapı çalışmalarına bağlı olarak kısmi su kesintilerinin yaşanabileceği de belirtildi.


Açıklamada; “Daha güzel ve modern bir Nevşehir için altyapı çalışmalarımızı büyük bir gayret ve özveri ile sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sırasında gösterdikleri duyarlılık ve sabırlarından dolayı halkımıza teşekkür ederiz.” denildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:08
  1. doğa

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