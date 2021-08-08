Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı!

Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun, Ordu ve Giresun'un batısında metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor. Yağışın şiddetli olması nedeniyle vatandaşlara "Önlem alın" uyarısı yapıldı.

Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye, bugün Antalya'dan gelen yağmur haberleriyle sevindi. Vatandaşlar yangını söndürmede etkili olması nedeniyle yağmuru sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Türkiye'nin diğer bölgelerinde artan sıcaklıklar da vatandaşları bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uzun süredir beklenen yağmur haberini sonunda verdi. Ancak metrekareye 100 kilogram yağmurun düşmesi beklenen sağanaklar öncesi, "Mutlaka önlem alın" uyarısı yapıldı.

Afyon, Malatya ve Bitlis'e yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Malatya ve Bitlis çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta kuvvette esecek

Hava sıcaklığının batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında , iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Çok kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji'nin çok kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli, Çankırı, Yozgat, Giresun, Adana'nın kuzeyi, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun ve Ordu ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli çevrelerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri başta olmak üzere Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kayseri ve Niğde, yarın Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu çevreleri ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimleri ile Malatya ve Bitlis çevrelerinin, yarın kuzey kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.