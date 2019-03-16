Meteorolojik tahminlerde yeni anlayış

Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) meteorolojik tahminlere yeni bir anlayış getiriyor. Sadece hava tahminleri ile yetinmeyen ve birçok sektöre yönelik tahmin ve uyarılarda bulunan MGM, şimdi ise polen kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarılar yayınlayacak.

Atmosferde en sık rastlanılan alerjenlerden olan polenlerin taşınımında rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, nem ve yağış gibi meteorolojik parametrelerin etkili olduğu düşünüldüğünde bu alanda yapılan çalışmalarda, doğal olarak meteoroloji bilimine ihtiyaç duyuluyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi, kamu kurumları ile üniversiteler arasında örnek bir işbirliğine imza atarak yeni bir proje çalışmasını başlattı.

İzmir pilot il olacak

Halihazırda Ege Üniversitesi kampüsünde kurulan bir cihazla polen ölçümleri yapılmaktaydı. İzmir’de başlatılan pilot proje çerçevesinde bu cihazın bir eşi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kampüsüne de kuruldu. Böylece polen ölçümleri, ilgili meteorolojik parametrelerin ölçüldüğü yerde yapılacak. Polenlerin atmosferde hareketini ve yayılmasını etkileyen; yağış, nem, sıcaklık, rüzgâr yönü ve hızı gibi meteorolojik parametrelere ilişkin tahmin bilgileri hazırlanarak Ege Üniversitesi tarafından yapılacak polen tahminlerine katkı sağlanacak.

Ölçülen polen verileri, haftalık meteorolojik tahminlerle birlikte değerlendirilecek, polenlere bağlı hastalıklar konusunda hazırlanacak uyarılar ve bilgiler ise Ege Üniversitesi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılacak.

Ayrıca bu çalışmalar kapsamında polen ölçüm cihazının, otomatik örnekleme ve analiz yapan daha gelişmiş bir modeli, MGM ve Ege Üniversitesi tarafından yürütülecek ortak bir AR-GE projesiyle yerli ve milli bir ürün olarak geliştirilip üretilecek. Diğer yandan bu alanda diğer ülkelerdeki uygulamaların incelenmesine devam edilecek ve İzmir’deki proje diğer illere yaygınlaştırılarak polen ölçüm ve tahmin ağı genişletilecek.

“Son derece değerli bir çalışma”

İlk defa uygulanacak olan polen gözlem ve uyarıları projesi hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise şöyle konuştu:

“Polen alerjisi ve diğer konular anlamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müz yeni dönemde çok farklı sektörlere, çok farklı hizmetler vermeye başladı. Burada Ege Üniversitesi ile yapılmaya başlanan çalışma çok önemli. Yani şu veya bu şekilde insanlarımız, özellikle alerjik bünyeli olanlarımız bahar döneminde Haziran ayının sonuna kadar alerjiyle karşılaşabiliyor. Bu sabah benim de başıma geldi. Defalarca hapşurdum.”

Bu yeni çalışmayla hangi gün havanın nasıl olacağının bilindiği gibi havanın alerjik durumunun da bilmenin söz konusu olacağını vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Son derece değerli bir çalışma. Yani MGM’yi sadece hava durumunu söyleyen tahmin eden bir kurum olarak değil, bunun dışında da tüm kurumlara, tüm sektörlere hizmet veren bir genel müdürlük olarak konumlamaya çalışıyoruz” dedi

Meteorolojik tahminlerde teknolojiyi yakından takip ederek süper bilgisayarlar kullandıklarının altını çizen Pakdemirli “Hem karadaki, hem havadaki, hem denizdeki, hem de tarımsal verilere dayanarak yıllık ürün tahminlerine hatta ürün fiyatlarına varan bir tahminleme modellemesi yapıyoruz. Böylece paydaşlara daha anlamlı bilgiler sunuyoruz. Bu bilimsel çalışmada tabi ki Ege Üniversitesi’nin katkıları yadsınamaz. Biz bu birliktelikten son derece mutluyuz” açıklamasında bulundu.