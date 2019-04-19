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Meteorolojiden "zirai don" uyarısı

19 Nisan 2019 Cuma 18:33
Meteorolojiden "zirai don" uyarısı

ANKARA (AA) - İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinden itibaren hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvette zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Antalya dışında tüm bölgelerin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların; iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinden itibaren hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunuyor. Bu nedenle yetkililerin ve çiftçilerin, gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 18:33
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. zirai don

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