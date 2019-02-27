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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:17
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların öğle saatlerinden sonra Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli (40 - 60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş’ta eksi 5, Van’da 0, Bitlis’te eksi 6 ve Hakkâri’de ise eksi 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 5, Hakkâri’de 4, Bitlis’te eksi 4 ve Muş’ta ise eksi 3 derece olması beklenmektedir. Öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışlarının; Hakkari, Bitlis, ile Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğinden, kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:17
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