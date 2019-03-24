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Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre; Hakkari, Bitlis, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak’ta bugün yoğun kar yağışı bekleniyor.

24 Mart 2019 Pazar 09:10
Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı

Hakkari, Bitlis, Muş ve Batman'ın kuzeyi ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda bugün yoğun kar yağışı beklenirken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalarla çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde 5-9 derece düşecek.

Türkiye'nin geneli bugün parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sinop, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu (Iğdır ve Malatya hariç) ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

- Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat

Hakkari, Bitlis, Muş ve Batman'ın kuzeyi (Sason), Siirt'in doğusu (Pervari, Eruh) ile Şırnak'ın doğusunda (Beytüşşebap, Uludere) yoğun kar (20-50 santimetre) öngörülürken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalarla çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanağın Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleriyle Şanlıurfa'nın doğusunda (Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar) kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

- Zirai don riski

Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunuyor.

Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik gibi meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.

- Fırtına bekleniyor

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Ulaşımda muhtemel aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Denizlerde de Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtına, Orta ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:10
  1. Iğdır
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Şanlıurfa
  5. Tokat
  6. Sinop
  7. Siirt
  8. Samsun
  9. Ordu
  10. Muş
  11. Mardin
  12. Malatya
  13. Kayseri
  14. Hakkari
  15. Diyarbakır
  16. Bitlis
  17. hava sıcaklıkları
  18. kar yağışı
  19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  20. zirai don

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