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Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:51
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece azalacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar, Van ve Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Muş ve Bitlis'te 2 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 2, Hakkari'de 3, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Muş'ta da 3 derece olması beklenmektedir.

Öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışının Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca rüzgarın yer yer güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden, olası çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı uyarıda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:51
  1. Van
  2. Muş
  3. Hakkari
  4. Bitlis
  5. kar yağışı
  6. Meteoroloji
  7. van

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