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Meteoroloji bazı kentler için sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kahramanmaraş, Malatya çevreleri ile Konya'nın güney, Karaman'ın batı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

06 Ağustos 2019 Salı 07:40
Meteoroloji bazı kentler için sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kahramanmaraş, Malatya çevreleri ile Konya'nın güney, Karaman'ın batı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek, diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklık

Kuzeydoğu ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları azalacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 kilometre) esecek.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 07:40
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