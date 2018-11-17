Meteoroloji'den yeni uyarı! Orta Akdeniz'den geliyor

Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışı hafta sonu etkisini yitirecek. Bu kez kar yağışı ise yerini sağanağa bırakacak. Türkiye, cumartesi gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların bugün Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, yarın ise Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Antalya'nın batısında etkili olması bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağış için vatandaşların tedbir alması ve dikkatli olması gerekiyor.

İstanbul iki gün yağışlı

Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışı hafta sonu etkisini yitirecek. Bu kez kar yağışı ise yerini sağanağa bırakacak. Türkiye, cumartesi gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların bugün Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, yarın ise Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Antalya'nın batısında etkili olması bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağış için vatandaşların tedbir alması ve dikkatli olması gerekiyor.