Meteoroloji'den yeni uyarı! Orta Akdeniz'den geliyor
Karadeniz’den gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta hissediliyor. Soğuk hava hafta sonu da etkili olacak. Meteoroloji ise Orta Akdeniz'den gelecek olan yeni yağışlı hava için uyarı yaptı.17 Kasım 2018 Cumartesi 06:49
Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışı hafta sonu etkisini yitirecek. Bu kez kar yağışı ise yerini sağanağa bırakacak. Türkiye, cumartesi gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların bugün Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, yarın ise Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Antalya'nın batısında etkili olması bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağış için vatandaşların tedbir alması ve dikkatli olması gerekiyor.
İstanbul iki gün yağışlı
Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışı hafta sonu etkisini yitirecek. Bu kez kar yağışı ise yerini sağanağa bırakacak. Türkiye, cumartesi gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların bugün Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, yarın ise Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Antalya'nın batısında etkili olması bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağış için vatandaşların tedbir alması ve dikkatli olması gerekiyor.
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