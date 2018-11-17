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Meteoroloji'den yeni uyarı! Orta Akdeniz'den geliyor

Karadeniz’den gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta hissediliyor. Soğuk hava hafta sonu da etkili olacak. Meteoroloji ise Orta Akdeniz'den gelecek olan yeni yağışlı hava için uyarı yaptı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 06:49
Meteoroloji'den yeni uyarı! Orta Akdeniz'den geliyor

Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışı hafta sonu etkisini yitirecek. Bu kez kar yağışı ise yerini sağanağa bırakacak. Türkiye, cumartesi gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların bugün Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, yarın ise Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Antalya'nın batısında etkili olması bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağış için vatandaşların tedbir alması ve dikkatli olması gerekiyor.

İstanbul iki gün yağışlı

Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışı hafta sonu etkisini yitirecek. Bu kez kar yağışı ise yerini sağanağa bırakacak. Türkiye, cumartesi gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen  yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.  Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların bugün Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, yarın ise Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Antalya'nın batısında etkili olması bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağış için vatandaşların tedbir alması ve dikkatli olması gerekiyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 06:49
  1. Tekirdağ
  2. Muğla
  3. Manisa
  4. Kırklareli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Edirne
  8. Çanakkale
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. meteoroloji
  12. orta karadeniz
  13. yağış
  14. yağmur

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