0553 313 94 23

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:53
Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale ve Yozgat ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Hatay, Osmaniye, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesiminde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale ve Yozgat ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:53
  1. kar uyarısı
  2. karla karışık yağmur
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli..
    2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    3. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem!..
    4. Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman..
    5. Erdoğan: "Diyoruz ki 'Gelin İdlib..
    6. 16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri..
    7. Pınar Karşıyaka'da Bauermann dönemi..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Avrupa..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye..
    10. "Türkiye, sahip olduğu spor..
    11. Ruhani'den özeleştiri: 45 yıl önceki..
    12. Alanyaspor Kasımpaşa ne zaman saat..
    13. İki yıl gözlemledi! Türk astronom..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma..
    15. MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye..
    16. Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir..
    17. Başkan Çerçioğlu, Halkbank’ı eze eze..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce'de
    19. Atatürk’ün Marmaris’e gelişi törenle..
    20. Futbol: TFF 3. Lig
    21. İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin..
    22. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    23. Çin’de işçi servisi kaza yaptı: 20..
    24. Millet İttifakı Büyükşehir Belediye..
    25. Kar yağışı ve fırtınaya aldırış..
    26. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 -..
    27. Futbol: TFF 2. Lig
    28. Marmaris’te korkutan yangın
    29. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 -..
    30. Mansur Yavaş'la ilgili iddiaya Mehmet..
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu