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Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Yapılan değerlendirmeye göre; Akdeniz, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 08:20
Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ve Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11

 

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10

 

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

 

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 13

 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

 

Samsun: Parçalı bulutlu 10

 

Trabzon: Parçalı bulutlu 9

 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 2

 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 08:20
  1. Iğdır
  2. Uşak
  3. Trabzon
  4. Samsun
  5. Muğla
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Erzurum
  9. Diyarbakır
  10. Denizli
  11. Bursa
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Ağrı
  15. Afyon
  16. Adana
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