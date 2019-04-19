Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da 2, Muş’ta 4, Bitlis’te 0 ve Hakkari’de 3, en yüksek sıcaklıklar ise Van’da 9, Bitlis’te 5, Hakkâri ve Muş’ta ise 10 derece olması beklenmektedir” denildi.