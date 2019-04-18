Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Hakkari, Bitlis ve Muş için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da 4, Muş’ta 4,Bitlis’te eksi 1, Hakkari’de 2, günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 10, Bitlis’te 6, Hakkâri’de 9 ve Muş’ta 11 derece olması beklenmektedir” denildi.