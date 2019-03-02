0553 313 94 23

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi.

02 Mart 2019 Cumartesi 13:04
Meteoroloji'den yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:04
  1. Osmaniye
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Ordu
  5. Hatay
  6. Eskişehir
  7. Adana
  8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  9. yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir Ülkü Ocakları ’Hocalı Soykırımı’nı fotoğraf sergisi ile andı
    1. Eskişehir Ülkü Ocakları ’Hocalı..
    2. Sözlü: “Devlet Bahçeli Köprüsü’nün..
    3. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tan..
    4. Altungün’den arıtma tesisi açıklaması
    5. Bakan Akar ve Komutanlar Ağrı’da
    6. Sancaktepe’de soba faciası: 2 çocuk..
    7. Ayvacık'ta 3.7 şiddetinde korkutan..
    8. Burdur’da EDS kameraları kurşunlandı
    9. Buldan Ticaret Odası akreditasyon..
    10. Mehmet Akif Alakurt kimdir nerelidir?
    11. Yaşlı adam evinde başından vurulmuş..
    12. Antalya’da gümrük kaçağı 18 bin güneş..
    13. Karda güreş müsabakaları nefes kesti
    14. Muş’ta 5 metrelik karla mücadele..
    15. Muttalip’te Ahmet Ataç coşkusu
    16. Tarihi konaklar, madde bağımlıların..
    17. İzciler topluma hizmet faaliyetleri..
    18. Fatih’te kadınlar önce üretecek sonra..
    19. Polisler, Şehit kızı Elanur Yasdı’yı..
    20. Rostock Havalimanı Antalya’ya talip
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...