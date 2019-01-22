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Meteorolojiden yağış uyarısı

Türkiye'nin batı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

22 Ocak 2019 Salı 14:06
Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin batı kesimleri için yarın sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Edirne, Çanakkale, İzmir ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'degüneyden kuvvetli olarak saatte 50-70 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerdebuzlanma ve donla yer yer pus ve sis olasılığı bulunuyor.

Ege Denizi'nde akşam saatlerinden sonra fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:06
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. yağmur

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