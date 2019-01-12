0553 313 94 23

Meteorolojiden yağış uyarısı

Antalya çevrelerinde yarın kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde de yoğun kar bekleniyor

12 Ocak 2019 Cumartesi 13:34
Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Antalya çevrelerinde yarın kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde yarın parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği, Bilecik, Ankara, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Yozgat ve Elazığ çevrelerinde yağışların genelikle karla karışık yağmur ve kar olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Sakarya, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Antalya çevrelerinde sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ise akşam saatlerinde yoğun kar bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in açıklarında fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar olacağı tahmin ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 13:34
  1. kar
  2. kuvvetli yağış
  3. Meteorolojiden yağış uyarısı
  4. sağanak yağış
  5. yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    1. Üniversite kitabında akılalmaz soru:..
    2. Ali Koç müjdeyi verdi! "Salı gününü bekl
    3. Artistik buz pateninde gümüş madalya
    4. Emekliye ocak zammı ne kadar?
    5. Onur Kıvrak o kulübü reddetti!..
    6. Akhisar'da su baskını nedeniyle tren..
    7. En düşük emekli maaşları belli oldu
    8. Doğum izni ücreti 2019 son dakika ne..
    9. Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı!..
    10. Sinop açıklarında balıkçı teknesinin..
    11. Arjantin'de hanta virüsü salgını! 9..
    12. Seul Yunus Emre Enstitüsü açıldı
    13. Bu karışımdan her gün 1 kaşık yerseniz..
    14. Milli İHA'dan yeni ihracat başarısı
    15. Otomotiv sektöründe flaş gelişme! İşte..
    16. Antalya'da öğrenci servisinin çarptığı..
    17. Kardan savaş uçağı yaptı
    18. Avrupa’nın hatırlamak istemediği..
    19. GÜNCELLEME 2- Halkalı-Sirkeci Banliyö..
    20. Türkiye'nin "israf raporu" açıklandı
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi