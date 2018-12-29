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Meteorolojiden yağış uyarısı

Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor.

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:03
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleriyle Çorum çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde, Diyarbakır, Mardin ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:03
  1. Sakarya
  2. Mardin
  3. Kocaeli
  4. İstanbul
  5. Elazığ
  6. Diyarbakır
  7. Çorum
  8. Antalya
  9. Akdeniz
  10. Batı Karadeniz
  11. Güneydoğu Anadolu
  12. Hava durumu
  13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  14. yağış

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